Omgevingsdienst Groningen verleende bouwvergunningen zonder te toetsen

De Omgevingsdienst Groningen heeft afgelopen maanden tenminste elf keer een bouwvergunning, voor bijvoorbeeld een schuur verleend zonder dat de bezwaren van omwonenden inhoudelijke beoordeeld waren.

Adjunct-directeur Anton Klijn bevestigt berichtgeving van het Dagblad van het Noorden hierover.Als de wettelijke termijn van de aanvraag wordt overschreden zonder dat de belangen van omwonenen al zijn meegewogen, wordt de vergunning tóch verleend. Dat komt in een kleine tien procent van de gevallen voor bij de Omgevingsdienst.Oorzaak is een nieuw informatiesysteem waar de medewerkers nog niet goed mee om kunnen gaan. Het systeem moet de lappendeken aan oude systemen vervangen.Klijn: 'We vinden het heel vervelend dat dit af en toe gebeurt en we doen ons uiterste best om dat in de toekomst te voorkomen.'Hij bestrijdt dat dat ook de oorzaak was van de vergissing die vorig jaar in de gemeente Hoogezand-Sappemeer werd gemaakt, waarbij een bewoner aan de Boslaan zonder slag of stoot een vergunning kreeg voor een garage, terwijl een buurman daar wel degeljk bezwaar tegen had.'Dat was een incident en dat staat helemaal los van deze problematiek.' Hij wil niet toelichten wat er in dat geval dan wél mis ging.Volgens de gemeente Hoogezand-Sappemeer had het in dit geval overigens geen verschil gemaakt of de termijn wel of niet was overschreden, want de vergunning was terecht verleend en een bezwaar zou hoe dan ook ongegrond zijn verklaard.'Alleen als het bezwaar wél zou zijn gehonoreerd, zou er mogelijk een probleem zijn ontstaan. Want in dat geval had de aanvrager van de vergunnning rechten kunnen ontlenen aan het feit dat zijn vergunning van rechtswege al was verleend', zegt gemeentewoordvoerder Joost Koedam.