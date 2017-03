Schildersbuurt vreest meer zwerfafval

Bewoners van de Schildersbuurt in Groningen vrezen voor de invoering van het afvalinzamelsysteem Diftar. Dat laten meerdere wijkvertegenwoordigers weten.

'In de Schildersbuurt hebben we nu al veel last van zwerfafval', zegt Jacob Bolhuis van de huurdersvereniging. Als er dan ook nog per kilo of per zak betaald moet worden, vrezen ze voor meer dumpingen van afval.Diftar staat voor 'gedifferentieerde tarieven', waarbij per huishouden wordt geregistreerd hoeveel afval wordt aangeboden. Bij grotere hoeveelheden betaalt de burger meer.De gemeente wil dat mensen met een eigen kliko per kilo betalen, mensen die een ondergrondse afvalcontainer gebruiken betalen per zak.De vrees is dat mensen niet willen betalen en hun afval op straat gaan dumpen.'Wij voelen ons als wijkorganisaties overvallen met de invoering van diftar en begrijpen niet dat juist dit college bewoners en wijkorganisaties niet hebben betrokken bij een dergelijke grote verandering', zo valt te lezen in een brief van drie wijkvertegenwoordigers.Woensdag neemt de raad een besluit over de invoering van het afvalsysteem.