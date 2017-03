Lopend Vuur: Schaf de zomertijd maar af

De nacht van zaterdag op zondag is komend weekend weer een uurtje korter. De klok gaat dan een uur vooruit in het kader van de zomertijd.

In de avond is het vanaf zondag dan weer langer licht.Niet iedereen is blij met de zomertijd. De actiegroep Stop de Zomertijd bood donderdag in Brussel een petitie aan.Volgens deskundigen brengt het verschuiven van de klok nadelen met zich mee. De biologische klok is in de war. Dat kan leiden tot bijvoorbeeld vermoeidheid en ongelukken.De zomertijd werd ooit ingevoerd om energie te besparen.Moeten we die zomertijd niet gewoon afschaffen?