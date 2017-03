RUG: 'Kans op rechtse coalitie is het grootst'

Er komt waarschijnlijk een rechtse coalitie in Den Haag met VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Dat zeggen wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen.

Tussen de programmapunten van die partijen bestaan de meeste overeenkomsten, blijkt uit onderzoek van de RUG. Een variant met GroenLinks in plaats van de ChristenUnie levert meer verschillen op.Toch is de formatie VVD, CDA, D66 en GroenLinks de variant die momenteel in Den Haag als eerste optie wordt gezien. Die vier partijen zijn aan het onderhandelen over de vorming van een nieuw kabinet.Mochten die gesprekken stuklopen, dan worden andere, 'rechtsere' varianten onderzocht.