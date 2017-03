Celstraf voor mislukte inbraak in restaurant

Een Algerijn (34) en een Libiër (24) zijn voor een mislukte inbraak veroordeeld tot een celstraf van twee maanden.

De mannen probeerden op 3 december in te breken bij een restaurant aan de Osloweg in Groningen. Een getuige die in de buurt zijn elektrische auto aankoppelde zag midden in de nacht twee mannen rond het restaurant scharrelen.Een van stond op de uitkijk, de ander probeerde tot twee keer toe een deur open te breken.De getuige belde de politie. De agenten zagen een eindje verderop twee mannen lopen die voldeden aan de opgegeven beschrijving. De twee mannen waren de Algerijn en Libiër, die wegrenden toen zij de agenten zagen.Beiden werden alsnog aangehouden. De Algerijn gooide een tas, gevuld met inbrekersgereedschap, weg. Ook probeerde hij latex handschoenen weg te moffelen.Beiden zijn uitgeprocedeerde asielzoekers en ongewenst vreemdeling.