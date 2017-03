Kruising en spoorwegovergang Helperzoom in Stad week lang dicht

De kruising Helperzoom/Esperantostraat en de bijbehorende spoorwegovergang in de stad Groningen zijn volgende week de hele week gestremd voor autoverkeer. Dat komt door werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg.

Het gaat om voorbereidende werkzaamheden, waarbij de riolering wordt verlegd. Van maandag 27 maart tot en met vrijdag 31 maart is de kruising en de overgang afgesloten.



Autoverkeer wordt omgeleid. Fietsers kunnen er wel overheen.



Nog meer afsluitingen

In april is deze route ook twee dagen dicht vanwege werkzaamheden. De Esperantostraat is tot aan de hoek van de Meeuwerderweg van 31 maart tot en met 26 april afgesloten voor autoverkeer. Ook dat heeft met werkzaamheden aan de ringweg te maken.

