800 huishoudens Winsum hebben weer stroom (update)

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Ruim 800 huishoudens in de wijk Obergum in Winsum zaten sinds half twaalf vrijdagochtend zonder stroom. Ook winkels hadden last van de stroomstoring.

Monteurs van netbeheerder Enexis hadden de storing na ongeveer twee uur opgelost. De oorzaak van de storing is nog niet bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden