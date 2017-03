Vermiste hond Kayla dood gevonden

Kayla (links) (Foto: Ria Brugge)

De vermiste hond Kayla is dood gevonden in Zuidwolde. Dat meldt het team Dogsearch Nederland in een bericht op Facebook. Eigenaresse Ria Brugge uit Harkstede bevestigt het bericht aan RTV Noord.

Gevonden bij gemaal

Kayla is donderdagavond gevonden bij het gemaal in Zuidwolde, vertelt Brenda Schoorstra van Dogsearch Nederland. Volgens Schoorstra heeft de hond al een tijd in het water gelegen.





Na plaatsing op Facebook is



Sinds december vermist

Kayla werd sinds oudejaarsdag vermist. Ze zat in een dierenpension, om het vuurwerk te ontlopen. De rottweiler ontsnapte daar, waarna de actiegroep 'Waar is onze Angel' een zoekactie op touw zette.



Niet alleen die actiegroep ging op zoek. Ook het 'Team Hondenopsporing Nederland' ging op zoek, maar trok zich op verzoek van de eigenaresse terug.



