Pegida-voorman: 'Demonstratie in Groningen gaat sowieso door'

De demonstratie van de anti-islambeweging Pegida in de stad Groningen gaat hoe dan ook door. Dat zegt Pegida Nederland-voorman Edwin Wagensveld. 'Pegida zal altijd het recht doorzetten om te demonstreren, ook in Groningen.'

De Groningse politie, burgemeester en justitie overleggen nog over of de demonstratie maandag 9 april door mag gaan. Komende maandag komt er uitsluitsel.'We hebben een plek aangevraagd. Waar dat wordt, wachten we af. Maar dat het doorgaat, is duidelijk, een demonstratie kan niet verboden worden', zegt Wagensveld.Hij verwacht vijftig tot honderd mensen. 'Maar het is vaak afhankelijk van de actualiteit. Door de aanslag in Londen kunnen het er weer iets meer worden, dus het is even afwachten.'Volgens Wagensveld speelt 'het islamprobleem' in heel Europa, dus ook in Groningen. 'Ook om Groningen zijn geen grenzen, dus het speelt ook bij jullie. Dat hebben we gezien vorig jaar, met de rovende migranten in Groningen en Ter Apel bijvoorbeeld.''En laten we ook aan de Groningers denken die slachtoffer zijn van gaswinning, in plaats van dat er bakken met geld naar migranten gaan, die ons nog leegroven ook!'Pegida is een van oorsprong Duitse beweging, die vindt dat de islam een te grote invloed in Nederland krijgt en de toestroom van asielzoekers wil stoppen. 'We willen laten zien dat er een probleem is, en daar willen we wat aan doen.'Dat er een tegendemonstratie van Comité Groningen Tolerant is aangekondigd, vindt Wagensveld prima: 'Dat vinden we juist hartstikke fijn, dat betekent meer publiciteit voor ons.'