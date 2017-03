OM eist celstraf tegen 'nep-schoorsteenveger'

Het Openbaar Ministerie vindt dat een 59-jarige Stadjer als nep-schoorsteenveger acht maanden de cel in moet voor oplichting.

Vanaf juni 2015 rolden bij de politie aangiftes binnen van mensen die een man aan de deur hadden gehad, die zich voordeed als schoorsteenveger. Die wekte het vertrouwen doordat hij de naam van een erkend bedrijf gebruikte. Voor dertig euro maakte hij de schoorsteen schoon.Als klanten met een briefje van vijftig betaalden, ging hij wisselgeld halen. De 'schoorsteenveger' kwam echter niet meer terug. Bovendien was de schoorsteen niet schoongemaakt. Tien mensen deden aangifte.De Stadjer werd vorig jaar in juni op basis van fotoherkenning opgepakt. Hij bekende vijf gevallen van oplichting. De officier vindt dat de Stadjer voor deze vijf keer moet worden veroordeeld.De officier eiste een lagere straf, omdat de zaak verouderd is. Bovendien staat de Stadjer eind april in Almelo terecht voor vergelijkbare zaken. Het was beter geweest om alle zaken op een grote hoop te gooien, maar dit was volgens de officier niet gelukt.Over twee weken doet de rechter uitspraak.