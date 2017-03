Kamerdebat over NAM-miljard uitgesteld

Het Kamerdebat over de miljard kuub gas die de NAM vorig jaar bij Loppersum heeft gewonnen is uitgesteld. Het stond op de rol voor volgende week donderdag.

Op verzoek van GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren is het van de agenda gehaald. Dat houdt verband met het aanvullend onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de gaswinning in Groningen. Verwacht wordt dat de resultaten daarvan eind volgende week bekend worden.'We willen daar op wachten', licht Van Tongeren toe. 'Het geeft ons de kans om de bevindingen van de onderzoeksraad ook direct op de agenda te zetten van het door ons aangevraagde debat. We slaan dan twee vliegen in één klap. Anders zou dat nog een keer apart moeten.'RTV Noord bracht dinsdag naar buiten dat de NAM vorig jaar bij Loppersum toch één miljard kuub gas had gewonnen. Dit ondanks een uitspraak van de Raad van State, die in november 2015 de gaswinning rond Loppersum volledig stil liet leggen. Opvallend daarbij is dat recent het aantal aardbevingen bij Loppersum weer is toegenomen.Twee jaar geleden kwam de onderzoeksraad met een vernietigend rapport over de gaswinning. Daarbij werd een groot aantal aanbevelingen gedaan. Bij het nieuwe onderzoek wordt gekeken wat daar van terecht is gekomen. Daarvoor heeft de onderzoeksraad de afgelopen weken met een aantal betrokkenen gesproken.Het is nog niet bekend wanneer het debat over het nieuwe debat van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de gaswinning bij Loppersum nu wel wordt gehouden.