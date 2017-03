Meer controles op loslopende honden in Lauwersmeergebied

(Foto: Flickr/Gillie Rhodes (Creative Commons))

Er komen meer controles op loslopende honden in het Lauwersmeergebied. Dat hebben Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de politie en de provincie afgesproken.

De maatregel volgt op een handhavingsactie afgelopen zondag. Daarbij werden drie bekeuringen uitgedeeld aan baasjes die hun hond niet aan de riem hadden of hun hond uitlieten in een gebied waar dat niet mocht. Dat kostte de overtreders ieder 90 euro.



Honden aangelijnd houden

Volgens de provincie zorgen loslopende honden voor verstoring van reeën, konijnen, hazen, hagedissen en broedende vogels in natuurgebieden als het Lauwersmeergebied. Bij dreiging verlaten deze dieren hun jongen of het nest.



Het is dan voor jagende vogels en andere dieren eenvoudig om de eieren of de kuikens te roven. Zeker in het voorjaar is het belangrijk om honden aan de lijn te houden, aldus de provincie.



In het Lauwersmeergebied staat op toegangsborden vermeld waar je wel en niet mag komen met een hond.

Door: RTV Noord