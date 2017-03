Ongewisse toekomst voor allroundvrouwen ISkate

Schaatscoach Martin ten Hove met pupil (Foto: Henk Elderman / RTV Noord)

De vrouwenallroundploeg van Plantina houdt op te bestaan. Omdat de ploeg onderdeel is van de Groningse schaatskoepel ISkate, vertrekt coach Martin ten Hove. ISkate denkt nog na over een andere invulling.

'Het was geen ideale situatie met alleen maar vrouwen. Ik had er graag ook een aantal mannen bij gehad om goed te kunnen trainen', zegt Ten Hove.



Jorien Voorhuis maakte vorige week bekend dat ze stopt met schaatsen. Voor bijvoorbeeld Linda de Vries en Annouk van der Weijden is de toekomst nu ongewis. ISkate streeft ernaar om voor 1 april een oplossing te kunnen presenteren.



Ten Hove is op zoek naar een nieuwe uitdaging. 'Dat hoeft niet persé als coach bij een schaatsteam te zijn. Ik wil me breder oriënteren. Ik heb mooie jaren gehad bij ISkate.' Ten Hove is in het bezit van het hoogste coachdiploma.

