Dankers in de clinch met gemeente: 'Zeer ongebruikelijk en onredelijk'

Is er sprake van een overtreding of niet? Dat is de inzet van de beroepzaak van de firma Dankers uit Borgercompagnie tegen de gemeente Veendam.

Het aantal verkeersbewegingen van vrachtwagens op het erf van het boerenbedrijf is volgens de gemeente Veendam te hoog en de gemeente wijst een aangevraagde omgevingsvergunning af. De vrachtwagens leveren grondstoffen voor de mestvergister van Dankers.Volgens de gemeente moet Dankers een Revisievergunning aanvragen, maar Dankers vindt dat die vergunning het bedrijf in haar mogelijkheden beperkt.Doordat Dankers zich volgens de gemeente Veendam zich niet aan de vooraf afgesproken vrachtbewegingen houdt, heeft Veendam Dankers een eerste dwangsom oplopend tot 100.000 euro opgelegd, die inmiddels is verbeurd.Wanneer in april van dit jaar het onderzoek van het bureau Witteveen & Bos uitwijst dat er nog altijd te veel vervoersbewegingen zijn van vrachtwagens richting het erf van Dankers, volgt er een tweede boete, die kan oplopen tot ruim 300.000 euro.Om dit te voorkomen wil Dankers voor de voorzieningenrechter alsnog afdwingen dat het een 'vergunning milieuneutrale melding' ontvangt van de gemeente Veendam. Ook wil het bedrjif laten zien dat het aantal vrachtbewegingen niet te hoog is, maar dat er anders geteld moet worden door de gemeente Veendam.Die beroept zich op de gemaakte afspraken in de Omgevingsvergunning van 2011 en 2012, die stelt dat er vijf vrachtwagens per dag af en aan mogen rijden bij Dankers.Dankers telt anders. Die zegt dat het toestemming heeft om de verkeersbewegingen die tractoren maken, te vervangen door daar vrachtwagens voor in de plaats te laten rijden. Dat betekent dat er zich veel meer vrachtwagens per dag bij Dankers mogen melden; meer dan twintig.En volgens Veendam mag dat dus niet. Om deze drift van Dankers in te perken, zijn er dwangsommen opgelegd. Tot teleurstelling van de agrarische firma. 'Er zijn dwangsombeschikkingen verstuurd, zonder overleg', zegt raadsman Paul Bodden namens Dankers. 'Dwangsommen zonder begunstigingstermijn. Dat is zeer ongebruikelijk en zeer onredelijk.'Dat laatste betwist advocaat Robert van der Velden namens de gemeente Veendam. 'Al sinds 2016 weet Dankers dat de gemeente Veendam gaat handhaven.'Het is aan de voorzieningenrechter om een oordeel te vellen. Die heeft een deel van zijn analyse al klaar. 'Het lijkt erop dat u zich van een agrariër met een biovergister in de loop der jaren hebt ontwikkeld tot een bedrijf waarin de biovergister een steeds grotere rol heeft', richt hij zich in zijn woord tot de firma Dankers.De voorzieningenrechter doet binnen twee weken uitspraak.