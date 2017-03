Celstraf voor poging woning op te blazen

Voor een poging om zijn woning op te blazen, is een 65-jarige Stadjer veroordeeld tot een celstraf van tien maanden. De helft hiervan is voorwaardelijk.

De straf valt iets lager uit dan de geëiste jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk.De Stadjer wilde op 31 oktober een einde maken aan zijn leven. Hij belde hierover met het alarmnummer.Toen de agenten op het adres van de man kwamen waren de gaspitten open gezet. De ramen en deuren stonden open. Het gas stroomde de woning uit.Doordat het gas zich niet in de woning ophoopte, was er geen groot explosiegevaar. De woningen rondom hoefden dan ook niet worden ontruimd.De rechters vinden dat er geen gevaar was voor de medemens. Daardoor viel de straf iets lager uit.De man kampt met meerdere stoornissen. De diagnose hiervan is niet vastgesteld, omdat de man niet mee wilde werken. Toch vinden de rechters het belangrijk dat de man zich klinisch laat behandelen.Met deze straf komt de Stadjer per direct op vrije voeten en kan hij direct beginnen met zijn behandeling.