'We zaten hier soms in de vrieskou te werken'

Lekkages, een verwarming die regelmatig stuk is en een afgeschreven vloer. De voedselbank in Delfzijl heeft te kampen met flink wat achterstallig onderhoud.

'Eigenlijk zou de boel al lang gesloten moeten worden', zegt voorzitter Kees Pol.De voedselbank zit al enkele jaren in het gebouw aan de Europaweg. Ruim 170 gezinnen uit Delfzijl, Appingedam en Loppersum komen er wekelijks om eten te halen. En dat aantal is stijgende.Het gebouw wordt verhuurd door de gemeente Delfzijl. Volgens Pol was de gemeente in het begin heel meewerkend, maar laat het nu te wensen over.'Twee jaar lang was de verwarming stuk. We zaten soms met twee graden binnen hier te werken. Dat is te koud. Door lekkages is de vloer aan het golven. Dat is hartstikke gevaarlijk als je met een ladder iets moet pakken van een stellage.'De verwarming is inmiddels gemaakt en de meeste lekkages zijn verholpen, maar het gebouw is volgens de voorzitter aan een opknapbeurt toe. Daarom heeft hij wethouder Meindert Joostens uitgenodigd om langs te komen en erover te praten. Tot op heden heeft hij zich nog niet laten zien.'Ik zou tegen hem willen zeggen, beste wethouder, kom gewoon langs. We zien dat de voedselbank de komende jaren nodig blijft. Daarom moeten we ervoor zorgen dat er een goede oplossing komt voor de toekomst.'Fractie 2014 vindt dat de gemeente tekortschiet bij het onderhoud van het pand. De partij stelt daarom vragen aan wethouder Joostens. De wethouder wil nog niet reageren op de zaak. Hij wil eerst de schriftelijke vragen beantwoorden. Daar heeft hij twee weken de tijd voor.