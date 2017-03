Zoenende straatrover moet de cel in

Voor een straatroof en aanranding moet een 28-jarige Marokkaan een jaar lang de cel in. Tegen de man was anderhalf jaar cel geeist.

De man beroofde in oktober in de Poelestraat in Groningen een meisje van haar IPhone. Hij greep haar beet, drukte haar tegen een winkelpui en begon haar hartstochtelijk te zoenen.Hij snoerde haar op die manier letterlijk haar mond. Ze kon geen hulp inroepen.Het meisje voelde dat in haar tas werd gerommeld. Toen ze weer los werd gelaten rende ze richting een agent voor hulp. Haar telefoon was weg. De merkwaardige beroving was vastgelegd door bewakingscamera's.Op beeld was te zien dat kort voor de zoenpartij drie mannen overleg voerden. Een van hen liep daarop het slachtoffer met wijd gespreide armen tegemoet en zoende haar.De rechtbank achtte diefstal met geweld in vereniging en aanranding bewezen. De rechters tilden er zwaar aan dat de man het nog minderjarige slachtoffer dat alleen op straat liep, zo geraffineerd heeft beroofd.De man maakte zich kort daarop ook schuldig aan een winkeldiefstal. Daarvoor werd hij ook bestraft. De man is asielzoeker en heeft in Italië al eens zes jaar vastgezeten voor drugshandel.