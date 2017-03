Zuud Afrikoans, Platt Duuts, Noors en Grunnegers in Twij Deuntjes

Henk Scholte (Foto: Rolf Schreuder)

Bert Hadders, Erwin de Vries, Mark Brinkhuizen en Refentse Morake e.v.a.

Zundag 26 meert



Klaas Spekken - Takken in de wind



Sijtse Scheeringa - Haart van gold



Jan Henk de Groot - Alex' blues



Lianne Abeln - Dag zeggen



Klooster & Baumgarten - Aans as aans



Arnold Veeman - De Grieze wolf



Harry Niehof - Kleurege jas



Inez - Krüspunt



André Bralts - Kiek mie ains daip in de ogen



Laurika Rauch - Sonvanger



Glas Scheele & Lass - Mot noar hoes mien jong



Dolores Keane - Make me want to stay



The Kathryn Tickel Band - Signs



Uur 2:



De Bende van Baflo Bill - Koe kou kolle



Gert Sennema & Westkantstad - Mien kameroad



Irene Wilkens & Sikkom Kult - As Julio gait zingen



Bert Hadders & De Nozems - Gruinteboer van t Oosterpaark



Bas Schröder - Mörn wordt t licht



Element of crime - Damals hinter mond



Erwin de Vries - Lözze grond (albumversie)



Kari Bremnes - Egentig en Danser



Mark Brinkhuizen - Ze is het padje kwiet



Helmut Debus - De Mööv



Refentse - Bicycle sond ’n Slot



The Kathryn Tickel Band - Sully’s/Halibut

