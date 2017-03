Ronald bakt pannenkoeken voor Scheemder bejaarden

(Foto: RTV Noord/Nico Swart)

Vrijdag was het weer Nationale Pannenkoekendag. In onze provincie bakten maar liefst 3200 kinderen pannenkoeken voor 3600 ouderen.

Ronald was in Scheemda, waar leerlingen van basisschool Annewieke aan het bakken waren voor de bewoners van verzorgingshuis Nieuw Vredehove.



Uiteraard bakte Ronald ook even een pannenkoekje mee...

Door: RTV Noord Correctie melden