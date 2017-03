'Joop Gall-effect? Die eer laat ik aan Fritz Korbach'

Volgens Joop Gall was er meer belangstelling van clubs, maar toch koos hij voor tweededivisionist SV Spakenburg. 'Ik ben liefhebber, ik zit thuis en ze vroegen of ik wilde helpen. Natuurlijk doe ik dat.'

'Er waren contacten met andere clubs, maar dat ging puur om volgend seizoen. Of Go Ahead Eagles daar ook bij zat? Nee', is Gall duidelijk.Toch blijft de ambitie voor een betaald voetbalclub er nog altijd: 'In principe blijf ik tot het einde van het seizoen, en dan zien we wel verder.'De Muntendammer moet direct aan de bak, want de belangrijkste taak is niet degraderen, en zaterdag volgt de uitwedstrijd tegen het hoger geklasseerde AFC. Toch wil hij niet spreken van een'Die eer is voor Fritz Korbach, die natuurlijk het Korbach-effect had. Maar ik heb wel wat trekjes van hem, met het enthousiasme, het motiverende en de humor. Dus ik probeer wel om iets van Korbach over te brengen op deze groep. In de gesprekken met de club kwam dat ook naar voren.'Hem is dan ook door de supporters op het hart gedrukt 'om er zoveel beleving en passie in te gooien, dat de spelers iets meer carbid in hun achterste krijgen'.Dat SV Spakenburg een club is uit het streng christelijke Bunschoten-Spakenburg, op de Nederlandse, heeft voor zijn coaching-stijl geen gevolgen, zegt Gall.'Per ongeluk een vloek er tussendoor? Dat heb ik nog nooit gedaan, en doe ik ook altijd op een nette manier', knipoogt Gall.De Muntendammer was onder andere hoofdtrainer bij BV Veendam, FC Emmen, Go Ahead Eagles. Tot januari was hij trainer van het Oekraïense FC Stal.AFC - SV Spakenburg wordt zaterdag om 14.30 uur in Amsterdam gespeeld.