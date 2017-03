Werklui vinden gaspistool tijdens renovatieklus

(Foto: Facebook/Politie Groningen Stad)

Bouwvakkers hebben deze week een vuurwapen gevonden tijdens de renovatie van een aantal huizen in de Groninger wijk Selwerd.

De werklui zagen het wapen liggen en waarschuwden de politie. Die heeft het pistool in beslag genomen en de bewoner aangehouden.



Gaspatronen en vuurwerk

Na onderzoek bleek dat het gaat om een gaspistool. Die wordt gebruikt voor het afvuren van gaspatronen en vuurwerk. Het wapen is in Nederland verboden, omdat het te veel op een echt wapen lijkt.



Het Openbaar Ministerie moet na het politieverhoor beslissen of de eigenaar er met een boete vanaf komt, of dat hij zich voor de rechter moet verantwoorden.

Door: RTV Noord Correctie melden