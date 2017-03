De winnaar van de KloukQuiz is...

Welke nieuwe haven ontstond er in 1876 in Stad? 67 procent van de Groningers die de KloukQuiz hebben ingevuld weet natuurlijk dat dit de Oosterhaven is.

In de Grunneger Week werd elke dag een KloukQuiz gepubliceerd op de website. In totaal kwamen 3761 klouk ingevulde quizzen binnen.



De meeste vragen zijn door een grote meerderheid goed beantwoord. Maar er is ook een aantal lastige vragen:



Welke flamboyante Groninger dichter behoort tot de best verkopende van Nederland? - Jean Pierre Rawie (64% had deze vraag goed)

Waardoor wordt het schild in het wapen van de stad Groningen vastgehouden? - Twee arenden (63% had deze vraag goed)

Welke oud-international en oud-speler van Nic. werd de Johan Cruijff van het korfbal genoemd? - Taco Spoelstra (58% had deze vraag goed)



En de winnaar is...

Elke quiz heeft een dagwinnaar. De winnaars krijgen allemaal een Klouk-pakket toegestuurd.



Dag 1: Klaas Smith

Dag 2: Ivonne Schuiten

Dag 3: Natalie Gerdes

Dag 4: Reimer van der Vlugt

Dag 5: Jannie Keizer

Dag 6: Gerda Zemering

Dag 7: Annemieke Wiltjer



Een eervolle vermelding gaat uit naar Pia Hoogstra. Zij heeft over de zeven quizzen samen de hoogste score gehaald. Ze eindigde alle dagen in de top-tien van snelst ingevulde quizzen en had in totaal slechts één vraag fout. Pia, gefeliciteerd! Ook voor jou is er een Klouk-pakket samengesteld.



Dit zijn de antwoorden van de laatste KloukQuiz (dag 7):

1. Wie was geen burgemeester van Groningen? - Max van den Berg



2. Wat betekent het Groninger woord klabbe? - Ophaalbrug



3. In welk jaar moesten de vissers van Zoutkamp definitief verhuizen naar Lauwersoog door de afsluiting van de Lauwerszee? - In 1969



4. Hoe heten de karakteristieke erfafscheidingen van bomen en/of struiken die zo kenmerkend zijn voor het Westerkwartier? - Houtwallen



5. Welke oud-international en oud-speler van Nic. werd de Johan Cruijff van het korfbal genoemd? - Taco Poelstra



6. Hoe heet het treintraject tussen Groningen-Bad Nieuwenschans-Leer? - Wiederline



7. De Groningse cabaretier Bert Visscher is de zoon van een schrijver, onder meer bekend van zijn verhalenserie “Zo dag en deur”. Wat was zijn naam? - Kees Visscher



Groninger week

Wij willen iedereen bedanken voor het meedoen aan de KloukQuiz tijdens de Groninger week.

