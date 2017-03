Aad de Mos: 'Robben is meer een 'idioot' dan een leider'

Arjen Robben is meer een 'idioot' dan een leider. Dat zegt oud-trainer en voetbalanalyticus Aad de Mos tegen Nusport in een voorbeschouwing op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije.

De Mos deelt Oranje in in drie categorieën: 'Je hebt leiders, teamspelers en 'idioten' in je selectie. De leiders bewaken de balans binnen het team en de idioten staan voorin en beslissen de wedstrijd voor je. Robben is bijvoorbeeld meer een idioot dan een leider', legt hij uit.'Strootman vind ik meer teamspeler dan leider, net als Wijnaldum. Klaassen heeft wat mij betreft meer leidersbloed, die beschikt over het gif om medespelers aan te sporen.'De Mos bedoelt het dus positief. Sterker nog: 'Een fitte Robben hoort altijd bij Oranje, absoluut', voegt de oud-trainer van onder andere Ajax er aan toe.Bulgarije - Nederland wordt zaterdag om 20.45 uur gespeeld.