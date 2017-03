Fraeylemaborg is weer open en toont werk van Picasso

De Fraeylemaborg in Slochteren is sinds vrijdagmiddag weer open voor het publiek. De monumentale borg was sinds 1 januari dicht, om bevingsschade te laten herstellen.

'Alles moest eerst in dozen en daarna er weer uit', vertelt conservator Henny van Harten.Tot en met 12 september is in de Fraeylemaborg een tentoonstelling te zien met onder meer keramiek van Pablo Picasso. Werk dat in bruikleen is van het Stedelijk Museum in Den Bosch. 'Ze hebben wel even gevraagd:?', vertelt Van Harten.Ze is trots dat het werk van Picasso te zien is in de Fraeylemaborg. 'Om hier handgemaakte stukken te hebben van een wereldberoemde kunstenaar, met zo'n invloed op de kunst: dat is echt heel geweldig.'De Fraeylemaborg is, nu de restauratie voltooid is, van dinsdag tot en met zondag geopend. Naast het werk van Picasso en zes andere kunstenaars, is in het park rond de borg werk te zien van vier noordelijke kunstenaars.