Ina Rozema wint het Grunneger Diktee

Ina Rozema uit Beerta heeft het Grunneger Diktee gewonnen. 'Met nul fout, dat is nog nooit eerder voorgekomen', zegt schoolmeester Fré Schreiber.

Negentienduizend mensen bekeken het Grunneger Diktee donderdagavond via Facebook. Presentator Marcel Nieuwenweg presenteerde het dictee, bestaande uit vijf zinnen.Volgens Schreiber zat er een aantal lastige elementen in. 'Het lidwoordis in het Gronings de letter, maar er komt geen apostrof voor. En dan de. We kennen in het Gronings geen korte, alleen een lange.'Ronald Niemeijer maakte het Grunneger Diktee donderdag live aan tafel in de tv-studio. Hij krijgt een 7 van schoolmeester Schreiber. Niemeijer maakte zes fouten.Dit is het winnende en foutloze dictee van Ina Rozema: