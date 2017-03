Drijvende kracht achter Stichting Daniëlle krijgt lintje

(Foto: RTV Noord/Derk Bosscher)

Gea van der Zwaag, de drijvende kracht achter de Stichting Daniëlle, is vrijdagmiddag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ze kreeg de versierselen opgespeld door burgemeester Peter den Oudsten van Groningen. Dat gebeurde tijdens de opening van Daniëlle's Place, een nieuwe loungeplek in het UMCG voor jongeren die aan kanker lijden.



Eigen stichting

Daniëlle van der Zwaag werd op 16-jarige leeftijd ernstig ziek en overleed vier jaar later, in 1999. Voor bestaande stichtingen voor jongeren om laatste wensen in vervulling te laten gaan, bleek ze te oud. Ze richtte daarom samen met haar radiotherapeut zelf een stichting op.



Na de dood van Daniëlle zette haar moeder Gea de stichting voort, op verzoek van Daniëlle. Stichting Daniëlle liet de droomwensen van ongeneeslijk zieke jongeren tussen de 18 en 28 jaar in vervulling gaan. Ook ondersteunde de stichting patiënten en hun familie tijdens het ziekteproces en de medische behandeling.



Stichting opgeheven

Op verzoek van Gea van der Zwaag is de Stichting Daniëlle na zestien jaar - de leeftijd waarop haar dochter ziek werd - opgeheven. Met de resterende tegoeden zijn in het UMCG nieuwe loungeplekken voor jonge kankerpatiënten aangelegd, waaronder dus Daniëlle's Place. De stichting stopt daarmee nu ook officieel.

Door: RTV Noord Correctie melden