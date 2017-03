Verpleeghuis Solwerd gaat dit jaar al dicht

Verpleeghuis Solwerd in Appingedam sluit dit jaar nog zijn deuren, anderhalf jaar eerder dan gepland. Dat schrijft de eigenaar van het verpleeghuis, Zonnehuisgroep Noord in haar nieuwsbrief.

Er is al geruimte tijd sprake van het sluiten van verpleeghuizen omdat steeds meer ouderen thuis moeten blijven wonen. Solwerd zou in 2019 dicht moeten, maar veel bewoners hebben nu al besloten een andere plek te zoeken.'We hebben afspraken gemaakt met de zorgaanbieders in de buurt, met name met De Hoven. Dan gaat het ineens sneller dan verwacht', vertelt Peter Kamsma, directeur Zorg van de Zonnehuisgroep.'We zoeken nu wel snel een oplossing voor onze afdeling revalidatie, die ook in Solwerd zit. Daar zullen we versneld andere huisvesting voor moeten vinden. We hebben al een aantal opties op het oog, maar dat is nog in een vroeg stadium.'Niet alle inwoners van Solwerd hebben al een nieuwe plek gevonden. 'Nog zo'n veertig bewoners, plus nog eens veertig mensen van de afdeling revalidatie moeten nog een andere plek vinden. Maar zoals het nu lijkt, gaat dat niet al teveel problemen opleveren.''Er zijn bewoners die erop hadden gerekend dat ze op hun vertrouwde stek konden blijven, voor die mensen komt het hard aan', zegt Kamsma. 'Maar er zijn ook bewoners die een nieuwe horizon kiezen en daar wel positief over zijn.'Personele consequenties zijn er volgens Kamsma niet. 'We kunnen het personeel bij de afbouw nu al goed plaatsen op andere afdelingen binnen onze organisatie, op andere locaties.'