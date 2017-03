Judoschool Veendam verkast mogelijk naar De Langeleegte

Judoschool Veendam gaat mogelijk onderdeel uitmaken van het leer- en sportpark dat gerealiseerd gaat worden in stadioncomplex De Langeleegte.

De judoschool is daarover in gesprek met de gemeente Veendam. 'We gaan inderdaad mogelijk onderdeel uitmaken van de sportcampus in Veendam', zegt eigenaar Marcel Joling.Joling ziet zijn Judoschool namelijk groeien. Momenteel zijn er nu 230 judoka's actief onder het bewind van de eigenaar. De school traint momenteel in een omgebouwde sporthal aan de Schoolstraat in Veendam, maar die dreigt nu te klein te worden.'We hebben goede hoop op dit plan', vervolgt Joling. 'De sportcampus in Veendam wordt definitief, waar ook de wielervereniging onderdeel van gaat uitmaken. Hopelijk kan er in ons geval binnenkort een klap op gegeven worden. Eind van dit judoseizoen hoop ik op duidelijkheid.'Op welke plek de judoschool in of rondom De Langeleegte gaat verrijzen is nog punt van discussie. Joling hoopt dat hij met zijn school in het seizoen 2018/2019 rond het stadioncomplex terecht kan.