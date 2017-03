Bekende Groningers op de gevoelige plaat tegen gaswinning

John Lanting, Freek de Jonge en Annemarie Heite. Het zijn drie bekende Groningers die soms letterlijk, maar zeker figuurlijk geraakt zijn door de gaswinning. Fotograaf Annet Eveleens uit Rottum legde ze vast op de gevoelige plaat, met een bijzondere deken.

Het gaat namelijk om de gebreide deken waarmee het kleinste huisje van Groningen is ingepakt, in Rottum.De foto's zijn gemaakt voor de expositie 'Geraakte Groningers'. Het zijn twaalf portretten met een symbolische betekenis. Zo staat John Lanting op de foto met naast hem een Groningse vlag die ter aarde stort. 'Dat staat symbool voor de provincie Groningen die het moeilijk heeft, maar niet valt', zegt Eveleens.Actievoerder Pi van Weert van Schokkend Groningen houdt op dezelfde foto een zeis in z'n handen, die door een pijp van de gaslocatie op de achtergrond snijdt.'Alle mensen die op de foto staan waren geen actievoerders. Het zijn Groningers die geraakt zijn door de aardbevingsproblematiek. Maar er zijn nog veel meer mensen, niet iedereen wil of kan z'n stem laten horen. Dit is het topje van de ijsberg', vertelt Eveleens.De foto's zijn bestemd voor de expositie 'Geraakte Groningers', die vanaf komende zaterdag te zien is in het kerkje van Rottum. De expositie zelf is eigenlijk ook een actie tegen de gaswinning.Eveleens hoopt dat de foto's ook elders in Nederland komen te hangen. 'Door deze actie zijn bij mij de ogen geopend hoeveel ellende er is en hoe de overheid de ogen sluit voor deze problematiek omdat het ze niet uitkomt. Dat is schrijnend om te zien.'De foto's zijn tot 25 juni dagelijks te zien in het kerkje van Rottum.