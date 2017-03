No Surrender-lid in afpersingszaak op vrije voeten

Een 33-jarig No Surrender-lid uit Groningen mag zijn proces in vrijheid afwachten. De man wordt verweten dat hij een clublid heeft afgeperst, omdat die geen contributie zou hebben betaald.

De rechters zagen onvoldoende bezwaren om de man langer vast te houden. Hij blijft wel verdachte. Dit besloot de rechtbank vrijdag tijdens de tweede niet inhoudelijke zitting. Het proces volgt later dit jaar.Een 32-jarig No Surrender-lid uit Foxhol, die medeverdachte is van de ernstige mishandeling, ontvoering en afpersing van een ander clublid (47) uit Groningen blijft wel achter de tralies. Net als drie medeverdachten in deze afpersing die in februari in de eerste zitting hoorden dat zij vast blijven zitten. In deze zaak zijn wel ernstige bezwaren, zei de rechter.Een van de verdachten van de gewelddadige afpersing van de 47-jarige Stadjer is een 28-jarige vrouw uit Eelde. In haar woning werd vorig jaar in november het clublid uit Groningen ernstig mishandeld. Daarbij dreigden de mannen dat met een strijkbout de tatoeage van het slachtoffer van zijn buik zou worden gebrand. Ze dreigden ook dat ze zijn vingers gingen afknippen.Het slachtoffer moest 5000 euro betalen en dat deed hij uiteindelijk. Hij werd half ontkleed achtergelaten in een bos bij Glimmen. Nadat de man uit het ziekenhuis werd ontslagen ging de intimidatie verder. Het slachtoffer verblijft momenteel in een beveiligde en geheime omgeving. Dit zei de advocaat van de man uit Foxhol tijdens de zitting.De 33-jarige verdachte uit Groningen die op vrije voeten is gesteld, wordt verweten dat hij een ander clublid had bedreigd. Dat lid moest zijn achterstallige contributie betalen, want anders zou 'hetzelfde gebeuren als met die man in Glimmen'.Op 1 mei gaat de rechtszaak verder.