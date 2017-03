Wachtende asielzoekers kunnen de tijd doden met tv kijken

Onder meer het programma Rail Away wordt vertoond (Foto: EO Rail Away)

Asielzoekers die in afwachting van hun afspraak in de wachtkamer van het Aanmeldcentrum in Ter Apel zitten, kunnen daar sinds kort naar informatieve tv-programma's kijken.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vertoont dagelijks een acht uur durende stream in de vier wachtkamers, met programma's als Nederland van Boven, Rail Away en Klokhuis, ondertiteld in het Arabisch en Engels.



Nieuwkomers wegwijs maken

De stream wordt verzorgd door NPO Net in Nederland, die via internet programma's aanbiedt om nieuwkomers wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving.



Het nieuwe wachtruimteprogramma is onderdeel van een aantal verbeteringen in de informatievoorziening aan asielzoekers. De IND werkt samen met instanties zoals het Rode Kruis, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Vluchtelingwerk Nederland.

