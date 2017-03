Wat is het Grunneger woord voor...

Ieder jaar verschijnen er diverse nieuwe Nederlandse woorden ten tonele. Maar wat is de Groningse vertaling van deze nieuwerwetse woorden?

Net als vorig jaar vragen we jullie mee te denken over Groningse vertalingen van Nederlandse woorden. Eerder kwamen jullie onder andere al met broesnijs (breaking), klaptuut (plofkip) n lutje kopter (drone) op de proppen.Dit jaar zoeken we de Groninger vertalingen van:- digibeet- treitervlogger- roeptoeteren- tinderen- keukentafelgesprekHeb jij een suggestie? Laat het weten in een reactie onder deze facebookpost . In het filmpje op Facebook worden de woorden besproken met Fré Schreiber.