UMCG opent loungeplek voor jongeren met kanker

Het UMCG heeft sinds vrijdag een speciale loungeplek voor jongeren met kanker. Hier kunnen patiënten voor of na een behandeling ontspannen met lotgenoten.

De zilverkleurige All You Need Is Love-achtige caravan staat te glimmen tegenover de ingang van het oncologiecentrum. In de caravan staan spelletjes, een flatscreen en een Playstation. Een mooie plek om je even te ontspannen en je hoofd leeg te maken, vindt Marijke Pras. De 20-jarige Pras uit Winschoten had schildklierkanker en werd behandeld in het UMCG.Dat er nu speciaal een plek is voor jongeren is erg belangrijk, vindt ze. 'Met je leeftijdsgenoten deel je ervaring en herkenning. Zij zitten bijvoorbeeld ook met hun studie en welke zorgverzekering ze moeten kiezen. Tijdens mijn behandeling heb ik weinig lotgenoten gesproken, helaas.'Pras is toen naar Nijmegen gegaan, waar al een soortgelijke lounge is. 'Dat is natuurlijk ver weg, dus ik ben blij dat er nu ook een plek in het Noorden is', vertelt ze stralend.De plek is bedoeld voor jongeren met kanker, tussen de 18 en 35 jaar. Een groep waar weinig aandacht voor is, zegt medisch oncoloog Jourik Gietema. Wekelijks komen er ongeveer honderd jongeren met kanker in het UMCG voor een behandeling.Gietema: 'Voor kinderen met kanker wordt er veel georganiseerd. Voor jongeren vanaf 18 jaar is er weinig, terwijl de kanker zich voordoet tijdens een cruciaal moment in je leven. Je gaat voor het eerst studeren, wordt verliefd en krijgt voor het eerst een baan. Midden in dat proces krijg je kanker. Je wereld staat op z'n kop.'Het geld voor de caravan is bijeengebracht door Stiching Daniëlle. Daniëlle was 19 toen ze overleed aan kanker. Ze vond het raar dat er voor kinderen vanaf 18 jaar geen stichting voor droomwensen was. Dus besloot ze zelf deze stichting op te richten.Haar ouders zetten de stichting 16 jaar lang voort, maar nu ze ouder worden is het tijd om te stoppen. Met het bedrag dat nog in de stichting zit, is de caravan aangeschaft. Gea van der Zwaag, de moeder van Daniëlle, is trots op de plek die nu gerealiseerd is. 'We hebben toch een blijvend iets, waar we altijd op terug kunnen kijken en wat blijft bestaan. Dan denk ik: dat heeft Daniëlle toch mooi voor elkaar gekregen.'Na de opening kreeg de moeder van Daniëlle een lintje uitgereikt van burgemeester Peter den Oudsten.