Nog geen duidelijkheid over toekomst zwembaden in Stadskanaal

De drie buitenbaden in Stadskanaal krijgen voorlopig nog geen fiat over hun toekomstplannen. Wethouder Francis Boen (PvdA) heeft de gemeenteraad van Stadskanaal per brief laten weten dat hij meer tijd wil om goede plannen te ontwikkelen.

Stadskanaal wil namelijk weten of het plan van Dorpsbelangen Musselkanaal, om zwembad De Horsten door een dorpscoöperatie te laten runnen, haalbaar is. Dorpsbelangen Musselkanaal werkt aan de business case voor dat plan.Dat plan moet dan mogelijk ook worden toegepast voor de zwembaden Bad Noord in Stadskanaal en het Vlasmeer in Onstwedde.'En om goed te onderzoeken of dat te realiseren valt, is er meer tijd nodig', zegt Boen. 'Ik heb nu de raad gevraagd of we die tijd kunnen krijgen.'Dat betekent dat Stadskanaal moet nadenken over het jaar 2018. De concessie met exploitant Optisport werd vorig jaar al met een jaar verlengd, omdat Stadskanaal het jaar 2017 wilde benutten om te kijken of het plan van Dorpsbelangen Musselkanaal haalbaar is. Nu blijkt dat daar meer tijd voor nodig is.'We gaan met Optisport in gesprek om te kijken of we mogelijk voor een jaar weer kunnen verlengen. Dat weten we ook in hoeverre verlenging voor hen aan de orde is.'Dorpsbelangen Musselkanaal denkt de business case binnen enkele maanden te kunnen presenteren. 'We gaan gewoon door met ons plan', zegt voorzitter Ben Schomaker. 'De boel is op stoom. Binnenkort willen we met de wethouder om tafel. We hebben nog een paar maanden nodig.'Boen hoopt de zwembaddiscussie vlak voor of vlak na het zomerreces op de raadsagenda te kunnen zetten. 'De baden blijven tot 2019 in de huidige situatie open.'