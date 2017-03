Auto in de brand tijdens avondje wokken

(Foto: 112 Groningen/Martin Nuver) (Foto: 112 Groningen/Martin Nuver)

Een stel dat vrijdagavond zat te eten in een wokrestaurant aan de Stettinweg in Groningen, zag op de parkeerplaats hun auto in vlammen opgaan.

De auto vatte door onbekende oorzaak vlam en kon niet meer gered worden door de brandweer.



Een auto die naast de afgebrande wagen stond, liep schade op door de hitte.

Door: RTV Noord Correctie melden