Besluit over 'Smurfendorp' uitgesteld

(Foto: RTV Noord/Steven Radersma)

Het besluit over permanente bewoning op recreatiepark De Leine aan het Zuidlaardermeer, het zogenaamde 'Smurfendorp', is uitgesteld tot 10 april. Aanvankelijk zou komende maandagavond over de kwestie vergaderd worden in de gemeenteraad van Hoogezand-Sappemeer.





Meer tijd nodig

Het college van Hoogezand-Sappemeer laat in een brief aan de raad weten langer nodig te hebben om alle gevraagde informatie te verzamelen. Daarom staat het debat nu twee weken later op de agenda, dan aanvankelijk gepland.



