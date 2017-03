Mollema oefent alvast als helper van Contador

Bauke Mollema went in de Ronde van Catalonië alvast aan zijn rol als helper van Alberto Contador in de Tour de France, komende zomer. De wielrenner uit Zuidhorn deed vrijdag in de bergrit met aankomst op Lo Port veel werk voor zijn Spaanse ploeggenoot.

'Alberto wilde een harde koers, daarom heb ik vanaf de voet van de klim een stevig tempo gereden', zegt Mollema op de website van zijn ploeg Trek-Segafredo. Contador werd derde, achter ritwinnaar Alejandro Valverde en Tourwinnaar Chris Froome. Mollema zelf kwam als 24ste boven en staat elfde in het klassement.'Mijn eigen benen zijn niet geweldig meer, na een blok met lastige wedstrijden als Abu Dhabi, de Tirreno en nu hier.'De Spaanse WorldTour-koers duurt nog tot en met zondag. Voor Mollema is het de laatste wedstrijd tot aan de Giro d'Italia, die op 5 mei begint. 'Na Catalonië neem ik even rust, voordat ik me specifiek ga voorbereiden op de Giro.'Mollema mag in de Ronde van Italië voor zijn eigen kansen gaan. In de Tour is Contador de kopman van Trek-Segafredo. Contador werd in 2007 en 2009 eindwinnaar. Ook in 2010 mocht hij met het geel het eindpodium in Parijs beklimmen, maar later werd zijn eindzege afgenomen na een positieve dopingtest.