Inwoners Eelde steunen Wagif met lichtjesoptocht: 'Het is echt fantastisch'

Zo'n 350 inwoners van Eelde liepen vrijdagavond samen met Wagif Faredzjualev en zijn gezin mee in een lichtjesoptocht door het dorp. Leerlingen van OBS De Westerburcht organiseerden de tocht, om de kinderen van Wagif een hart onder de riem te steken.

Wagif, afkomstig uit Azerbeidzjan, woont al vijftien jaar in Nederland. Maar omdat hij geen verblijfsvergunning heeft, wil de overheid hem terugsturen naar zijn moederland. Wagifs vrouw en kinderen hebben wel een verblijfsvergunning en mogen in Nederland blijven.'Het is echt fantastisch', zegt Wagif tegen RTV Drenthe over de lichtjestocht. 'Wij kwamen hier aan, we keken naar het plein en er stonden weer zoveel mensen. Dat was echt een verrassing voor mij, dat er zoveel mensen zijn gekomen.'Wagif weet nog niet wanneer hij definitief te horen krijgt of hij moet vertrekken, of in Nederland mag blijven. 'Ik snap het wel, regels zijn regels. Maar ik wil volgens mij niet zoveel: ik wil met mijn vrouw en kinderen blijven. Ik wil gelukkig zijn.'