Provincie grijpt in na lekkage bij failliet North Refinery (update)

De provincie heeft de curator van het failliete North Refinery in Farmsum opnieuw op de vingers getikt.

Toezichthouders van de Omgevingsdienst Groningen ontdekten eerder dat leidingwerk op het terrein lekt, waardoor de bodem vervuild raakt.De provincie heeft de curator daarop gesommeerd de lekkage aan te pakken. Die deed dat door lekbakken te plaatsen. Maar bij een inspectie afgelopen woensdag bleek dat de bakken overstromen, waardoor er alsnog schadelijke stoffen in de bodem terechtkomen.De provincie heeft daarom besloten in te grijpen. De Omgevingsdienst gaat de lekkage verhelpen, de kosten daarvan worden verhaald op de curator, zo schrijft Gedeputeerde Staten in een brief Gedeputeerde Nienke Homan baalt van de ontstane situatie. 'We hebben dit direct aan de curator gevraagd op te lossen. Dat heeft hij niet goed gedaan, waardoor wij ons genoodzaakt voelden om in te grijpen.'Komende woensdag vergadert de commissie Ruimte, Natuur en Leefbaarheid. Daarin zal de gedeputeerde laten weten hoe het met de sanering en de lekkage staat.Het is niet voor het eerst dat de provincie in moet grijpen bij North Refinery. Zo gaf de gedeputeerde in november vorig jaar opdracht om twee tanks op het terrein schoon te laten maken. In de tanks zat een ontvlambare en stinkende vloeistof.Het lijkt daarmee een hoofdpijndossier te worden voor de provincie. Zou het niet beter zijn als de provincie het hele terrein saneert en de kosten later verhaalt?'Nee', zegt Homan resoluut. 'Dat zou betekenen dat we er eerst gemeenschapsgeld in moeten steken. Het is niet zeker dat we dat allemaal weer terugkrijgen. Dus we grijpen alleen in het uiterste geval, zoals nu, in.'