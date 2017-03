Wildlands trekt 1,4 miljoen bezoekers in eerste jaar

Dierentuin Wildlands in Emmen heeft in zijn eerste jaar 1,4 miljoen bezoekers getrokken. Daarmee heeft het dierenpark zijn doelstelling gehaald.

Wildlands liet vorig jaar bij de opening weten dat het 1,3 miljoen bezoekers nodig had om het geheel financieel te laten draaien.Wildlands werd vorig jaar op 18 maart geopend door koning Willem-Alexander . Een week later was de openstelling voor publiek.Het openingsweek was goed voor 25.000 mensen. Na de eerste maand stond het bezoekersaantal op 100.000.