Column: De fraude van Hans G.

Vraag aan uw huisgenoten of collega’s wie Aage Meinesz was, en tien tegen één dat ze iets zeggen als: ‘De eerste schaatser die de 1500 meter onder de twee minuten reed?’ Maar zeg je ‘Aage M.’, dan klaart hun blik op. O ja, die leuke kluiskraker met zijn thermische lans.

Zo staat Hans G., de ‘RUG-fraudeur’ die afgelopen week voor de rechter stond, voortaan dus bekend als Hans G. Bij voorstelrondjes en op verjaarsfeestjes kan hij zijn ware naam gevoeglijk voor zich houden, die kent straks niemand meer. ‘Hans G. Met een puntje achter de G.’ ‘O u! Weet u nog een fijne aannemer die bij ons de bedrading kan vernieuwen?’ Want dat wist G. als hoofd technische dienst bij de universiteit zo goed, dat hij zichzelf en zijn hele familie ook een deel gunde van de winst die hij voor zijn werkgever wist te bewerkstelligen. Hij nam wat hem toekwam. Vond hij.



Op de rechtszitting zei G. niet te begrijpen hoe hij op dat slechte pad beland was. Zoals altijd was dat natuurlijk na een voorzichtige verkenning van het grijze gebied tussen wet en geweten. Al die regeltjes zijn tenslotte niks anders dan een keurslijf voor de creatieve geest. Hoe groter de organisatie, hoe minder de regels jou op het lijf geschreven zijn. Een mens weet het al snel beter dan de bureaucratie. Het zal voor G. een leuke uitdaging zijn geweest om het systeem te slim af te zijn, daar vráágt zo’n enorme organisatie bijna om. Je gunt eens wat aan een bevriende aannemer. En dat je er dan voor jezelf ook wat gratis cement en veertig vierkante meter tuintegels uitsleept, wat is daartegen?



Bovendien blijkt G. iemand te zijn die het goed met de wereld voorheeft, met name met zijn naasten. Een ware pater familias, een Godfather in de beste maffiatraditie. Natuurlijk, vaste aannemers kiezen voor je baas tegen een gunstig tarief in ruil voor een baan voor je schoondochter, huishoudgeld voor je vrouw en een auto voor je zoon mág eigenlijk niet, maar iedereen profiteert ervan, toch? Tijdens de rechtszaak was G. nog altijd wat verongelijkt dat het hem niet in dank is afgenomen. Hij deed het niet om het gewin maar voor het gezin.



Dat leiding geven in een technische dienst toch een soort kruideniersmentaliteit oproept, blijkt ook wel weer. G. was geen Robin Hood of een romantische Aage M. Hij hoorde ook niet bij de grote graaiers uit het bedrijfsleven. Die nemen tenslotte ook wat hen toe zou komen, al heet dat dan een bonus in plaats van fraude. G. bedeelde zichzelf en zijn naasten in acht jaar tijd met een miljoen euro, maar hij bleef bescheiden wonen. Kruimelwerk. Zijn zoon deed boodschappen bij de Lidl. Diepe treurnis. De fraude van G. past precies bij het systeem waar hij zelf bij hoort. Een grauwe, bureaucratische en vreugdeloze vorm van jatten.



Is Hans G. nou een grote boef? Nee, hij was hooguit wat ongeduldig en wilde nemen wat hij vond dat hem toekwam. Want als je gaat zitten wachten tot je krijgt waar je recht op meent te hebben, kan dat akelig lang duren. Voor sommigen tot sint-juttemis, voor anderen tot de wederkomst van Christus, of zoals Reve schrijft: ‘Als de huisbaas het lekkende dak komt repareren. Volgende week.’ En daar had zelfs Hans G. blijkbaar geen mannetje voor.



Willem van Reijendam

