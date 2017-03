Drie tieners dreigen met mes en beroven stadsgenoot

Drie tieners zijn vrijdagavond opgepakt voor een straatroof. Het trio bedreigde op de Diamantlaan in de stad een 15-jarige plaatsgenoot met een mes.

Ze namen daarna zijn telefoon mee.De drie jongens, van 14 en 15 jaar oud, vluchtten na de straatroof weg. De politie kon het drietal op de Magnesiumlaan aanhouden.Vrijdag werd ook bekend dat een tienjarige jongen in de wijk Beijum was belaagd door drie tieners . De politie onderzoekt of de drie opgepakte verdachten daar iets mee te maken hebben gehad, maar zegt daar nu nog geen aanwijzingen voor te hebben.