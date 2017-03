Scheepslift blijkt schot in de roos

De nieuwe scheepslift in Lauwersoog blijkt een schot in de roos te zijn. De lift - de grootste van Noord-Europa - is erg in trek bij vissers en exploitanten van windparken op zee.

Veertien meter hoog is ie, donkerblauw en voorzien van immense wielen en banden. De lift kan met gemak 240 ton tillen.



Drijvend dok

Eerder gingen de schepen voor onderhoud en reparatie naar een drijvend dok in de haven van Lauwersoog, maar het is makkelijker en goedkoper om ze uit het water te tillen. Het drijvende dok wordt nauwelijks meer gebruikt. Binnenkort wordt het ontmanteld.



De schepen worden uit het water getild in een 10 meter breed bassin, waar de lift overheen kan rijden. Doordat het bassin extra breed is kunnen er ook catamarans worden gelift.



Druk

'Het is veel drukker dan we van te voren hadden gedacht', zegt Albert Keizer van Next Generation Shiplift.'Kennelijk was het echt een gat in de markt'.



Ondertussen drukt zoon Dirk op enkele knoppen van de afstandsbediening, en wordt een 60 ton wegend windmolen-onderhoudsschip opgetild.



Toeschouwers

De operatie wordt gadegeslagen door een handvol mensen op de kade. 'Er zijn altijd wel mensen die blijven staan kijken als we aan het werk zijn', zegt Dirk terwijl hij de lift behoedzaam over de kade manoeuvreert.



Uitbreiding?

Vader Albert denkt dat er sinds september ongeveer 150 schepen zij gelift. Hij zint op een plan om zijn terrein op de kade verder uit te breiden, zodat er plaats is voor meer schepen en de lift nog efficienter kan worden ingezet.

Door: RTV Noord Correctie melden