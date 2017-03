Damsters steken handen uit de mouwen om zwerfvuil op te ruimen

Zo'n dertig vrijwilligers staken zaterdagochtend de handen uit de mouwen op de landelijke Opschoondag. Op deze dag komen buurten, wijken en straten in actie om zwerfvuil op te ruimen.

In Appingedam, bij Stadstuin de Eendracht, waren zo'n dertig mensen in touw.



Werkgroep Duurzaamheid

De tuin zelf is dan wel netjes, maar het gebied erom heen kan wel wat aandacht gebruiken, vertelt één van de deelnemers.



De opschoonactie in Appingedam is georganiseerd door de werkgroep Duurzaamheid van de Protestantse Gemeente Appingedam.



Vijver

De vijver bij de stadstuin is een bron voor zwerfvuil, constateert men. Voor Gerben van Dijk, één van de vrijwilligers, is dat geen verrassing. 'Ik probeer hier wel vaker de vijver schoon te houden, maar er wordt vaak wel wat ingegooid.'



Hij vindt het jammer en hoopt dat de actie ook wat bewustzijn creëert. 'Daarom is het ook mooi dat zowel jong als oud vandaag meehelpt.'

