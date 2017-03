Maaskant moet Go Ahead behoeden voor degradatie

Voormalig FC Groningen-trainer Robert Maaskant gaat aan de slag bij Go Ahead Eagles. Tot het eind van het seizoen is hij aangesteld als hoofdtrainer bij de club uit Deventer.

Maaskant volgt de deze week ontslagen Hans de Koning op. Hij heeft de opdracht gekregen de ploeg in de eredivisie te houden.'Robert is bij uitstek iemand die in korte tijd iets teweeg kan brengen. Iets wat we nodig hebben, aangezien het een samenwerking van maximaal elf wedstrijden betreft', schrijft de club op zijn website.Maaskant, die in het seizoen 2012-2013 in de Euroborg werkte, kent Go Ahead Eagles goed. Hij was er eerder speler, assistent-trainer en hoofdtrainer.Op zondag 2 april is de eerste wedstrijd van Maaskant. Go Ahead speelt dan uit tegen FC Twente. Op zaterdag 22 april is de wedstrijd Go Ahead Eagles - FC Groningen.Maaskant komt bij Go Ahead ook nog speler met een FC-verleden tegen: Jarchinio Antonia speelde drie seizoenen voor de FC.