Tjeerd van Dekken heeft eerste klus te pakken

Oud-Tweede Kamerlid Tjeerd van Dekken (PvdA) wordt voorzitter van de kandidaatsstellingscommissie van de PvdA in de stad Groningen. Die commissie stelt de kandidatenlijst vast voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Woensdag namen 71 Kamerleden afscheid van Den Haag. Tjeerd van Dekken was één van die vertrekkende Kamerleden. De Groninger stond op de 39ste plek. De partij haalde uiteindelijk maar negen zetels.De functie van Van Dekken is niet fulltime. Over twee weken gaat het oud-Kamerlid ermee aan de slag. 'Ik vind het een hele eer dat ik voor deze functie ben gevraagd', zegt Van Dekken. 'Ik wil zo snel mogelijk beginnen.'Het oud-Kamerlid begint met het maken van profielschetsen voor mogelijke kandidaten.De eerstvolgende verkiezingen voor de gemeenteraad in Groningen zijn in november 2018. Als de voorgenomen herindeling tussen Groningen, Ten Boer en Haren doorgaat, komen dus ook die gemeenten erbij.De PvdA zit op dit moment alleen in de stad Groningen in het college. Roeland van der Schaaf is daar wethouder en de partij heeft 6 zetels. In zowel Haren als Ten Boer is de partij vertegenwoordigd met 2 zetels.