Koe Jettie kreeg een camera, kijk wat er gebeurt

(Foto: RTV Noord)

De lente is echt begonnen. Tijd voor de koeien om de wei weer in te gaan. Natuurlijk doen ze dat al dartelend. Om dat zelf eens te ervaren, zetten we een camera op de kop van koe Jettie.





Jettie loopt langzaam de stal uit als ze ineens zonlicht ziet. Ze begint wild te springen. Na zo'n vijftien seconden buitenlucht is het experiment alweer voorbij. Jettie weet dat gekke ding van haar kop te krijgen. Het cameraatje blijft achter in het natte gras, terwijl zij weer vrolijk verder huppelt.







Volgens Cor-Peter en Marloes Feitsma uit Houwerzijl, de eigenaren van de koe, is Jettie een van de rustigste dieren in de stal. Dus is ze ideaal voor het camera-experiment van RTV Noord-programma Expeditie Grunnen. We willen de camera immers wel weer terug.

