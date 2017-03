Stormvogel Van Leeuwen wint Omloop van de Veenkoloniën

Winnaar Cor van Leeuwen (Foto: RTV Noord / Henk Elderman)

Wielrenner Cor van Leeuwen uit Borger heeft zaterdagmiddag de 30e Omloop van de Veenkoloniën gewonnen. De renner van de organiserende vereniging De Stormvogels uit Veendam was de snelste in de eindsprint van het uitgedunde peloton.

Tactisch sterk

Na een kleine 150 kilometer koers was een groep van 40 renners overgebleven die streden om de overwinning in de straten van Veendam. Er waren verschillende uitlooppogingen geweest in de wedstrijd, maar geen enkele kopgroep wist een beslissende voorsprong te nemen. Van Leeuwen reed een tactisch sterke race en meldde zich in de beslissende kilometer voorin het peloton.



Podium

Hij wist het vervolgens af te maken met twee fietslengtes voorsprong op de nummer twee Björn Bakker die namens de Noordelijke Wielervereniging Groningen (NWVG) ook het tweede treetje van het podium Gronings deed kleuren. De derde plaats was voor Jaap Kooijman uit Sittard.

