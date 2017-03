Oranje Nassau verliest van koploper DOVO

Oranje Nassau is er zaterdag niet in geslaagd de knappe overwinning tegen Eemdijk (4-0) een vervolg te geven. Op bezoek bij koploper DOVO verloor de ploeg van coach Patrick Zwart met 2-1.

Na een lastige openingsfase kreeg ON via de gebroeders Derguti drie kansen. Erolind Derguti schoot een vrije trap knap in die door de keeper ternauwernood werd gered. Daarna miste Getuar Derguti twee kansen. Hierdoor was het bij rust in Veenendaal nog 0-0.Vlak na de pauze kwam DOVO op voorsprong. Oud-FC Groningen speler Serhat Koç maakte een voorzet van Mitchell de Zwart af. Na een uur spelen verdubbelde de lijstaanvoerder in de hoofdklasse B de score. Enrico Patrick was de doelpuntenmaker.Marco van der Heide bracht een kwartier voor tijd namens Oranje Nassau de spanning terug in de wedstrijd met een mooie treffer. De gasten gingen vervolgens nog met alle macht op zoek naar gelijkmaker en kregen vijf minuten voor tijd nog een kans op de gelijkmaker. Een vrije trap van Ard Veenhof werd in het strafschopgebied ingeschoten door Ifaeyi Gorissen. De Groningers claimden hierna hands van een speler van DOVO, maar de scheidsrechter liet doorspelen. Dichterbij de gelijkmaker kwam ON niet.Oranje Nassau blijft ondanks deze nederlaag op de dertiende plaats staan in de hoofdklasse B met 22 punten uit 23 wedstrijden.