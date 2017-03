Jong FC Groningen in blessuretijd beroofd van zege

FC Groningen onder 23 heeft net als vorige week tegen Harkemase Boys een 2-0 voorsprong uit handen gegeven. Door twee tegendoelpunten in de 94e minuut werd het werd zaterdag tegen Rijnsburgse Boys alsnog 2-2.

De Groningers begonnen prima aan de wedstrijd op sportpark Corpus den Hoorn want al in de eerste minuut stond het eerste doelpunt op het scorebord. Tim Waterink kopte een hoekschop achter doelman van Nieuwkoop: 1-0. Vervolgens waren er kansen voor beide doelen, maar door goed keeperswerk aan beide kanten werd er niet meer gescoord.Na de pauze ging Rijnsburgse Boys op zoek naar de gelijkmaker, maar in de 88e minuut viel de treffer aan de andere kant. Gijs Jasper scoorde uit een counter de 2-0 en leek daarmee het duel te beslissen.In de blessuretijd kwam Rijnsburgse Boys op onwaarschijnlijke manier toch nog op gelijke hoogte. In de 94e minuut scoorde Hidde Prijs met een schot dat binnenkant paal achter keeper Stefan van der Lei verdween. Groningen trapte af, was de bal al snel weer kwijt en in dezelfde minuut was het Jeffrey Jongeneelen die met een hard afstandsschot alsnog voor een puntendeling zorgde.Jong FC Groningen zakt door dit gelijkspel naar de twaalfde plaats in de derde divisie met 37 punten uit 28 wedstrijden.